Самопровозглашенные республики ДНР и ЛНР не вернутся в состав Незалежной, как и российский Крым

Население Донбасса и Крыма ненавидит политиков Украины, потому что те убивали мирных жителей. Поэтому эти территории больше никогда не попадут под контроль Незалежной. Об этом заявил экс-депутат Евгений Балицкий.

Политик считает, что после Майдана Украина попрошайничает и ходит по Европе без штанов. Поэтому, по его мнению, украинцам не стоит говорить о достоинстве в связи с госпереворотом в 2014. Ведь в том, что люди в одной стране убивают друг друга, нет ничего достойного.

"К нам не вернется Крым. Ни Крым, ни Донбасс не вернутся. Они нас ненавидят. После того, как их убивали, как к ним летели украинские снаряды, как летчик Волошин с самолета расстреливал Луганск, они к нам не вернутся",

– добавил Балицкий в интервью YouTube-каналу InterVizor.

Он уверен, что минский формат оттягивает время, но главное в данной ситуации – это мир. Политик добавил, что отвод войск и прекращение огня на линии разграничения – это правильный шаг, но констатировал, что возвращение Донбасса в состав Украины невозможно. Балицкий посоветовал властям официально оформить в украинском законодательстве тот факт, что страна потеряла территории, и забыть про этот вопрос.

Крым воссоединился с Россией в 2014-м в результате референдума.