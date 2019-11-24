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"Они нас ненавидят": на Украине предсказали судьбу Донбасса

"Они нас ненавидят": на Украине предсказали судьбу Донбасса
Фото: EPA/DAVE MUSTAINE/ТАСС
Самопровозглашенные республики ДНР и ЛНР не вернутся в состав Незалежной, как и российский Крым

Население Донбасса и Крыма ненавидит политиков Украины, потому что те убивали мирных жителей. Поэтому эти территории больше никогда не попадут под контроль Незалежной. Об этом заявил экс-депутат Евгений Балицкий.

Политик считает, что после Майдана Украина попрошайничает и ходит по Европе без штанов. Поэтому, по его мнению, украинцам не стоит говорить о достоинстве в связи с госпереворотом в 2014. Ведь в том, что люди в одной стране убивают друг друга, нет ничего достойного.

"К нам не вернется Крым. Ни Крым, ни Донбасс не вернутся. Они нас ненавидят. После того, как их убивали, как к ним летели украинские снаряды, как летчик Волошин с самолета расстреливал Луганск, они к нам не вернутся",

добавил Балицкий в интервью YouTube-каналу InterVizor.

Он уверен, что минский формат оттягивает время, но главное в данной ситуации – это мир. Политик добавил, что отвод войск и прекращение огня на линии разграничения – это правильный шаг, но констатировал, что возвращение Донбасса в состав Украины невозможно. Балицкий посоветовал властям официально оформить в украинском законодательстве тот факт, что страна потеряла территории, и забыть про этот вопрос.

Крым воссоединился с Россией в 2014-м в результате референдума. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Один нормальный человек в гадюшнике нашёлся! Теперь и ему бежать придётся!
Гость
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Ну прям вижу ту истерику хохлаток, которая поднимется после этого мнения.
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