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В Донецкой народной республике с иронией прокомментировал заявление бывшего "народного мэра" Горловки Эдуарда Матюхи о работе на украинскую разведку.
"Кого он там сталкивал или стравливал, шут гороховый. Какая страна – такие и разведчики", -
написал на своей страничке в Facebook член Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
Депутат напомнил, что Матюха пробыл на посту "народного мэра" всего 3 дня и ни к каким государственным тайнам допущен не был. Единственный вред, причиненный Матюхой, заключался в том, что он продавал гуманитарную муку.
Эдуард Матюха ранее заявил в эфире ТСН, что он является разведчиком Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем