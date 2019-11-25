Бывший градоначальник отметился на своем посту только продажей гуманитарной муки

В Донецкой народной республике с иронией прокомментировал заявление бывшего "народного мэра" Горловки Эдуарда Матюхи о работе на украинскую разведку.

"Кого он там сталкивал или стравливал, шут гороховый. Какая страна – такие и разведчики", -

написал на своей страничке в Facebook член Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.

Депутат напомнил, что Матюха пробыл на посту "народного мэра" всего 3 дня и ни к каким государственным тайнам допущен не был. Единственный вред, причиненный Матюхой, заключался в том, что он продавал гуманитарную муку.

Эдуард Матюха ранее заявил в эфире ТСН, что он является разведчиком Главного управления разведки Министерства обороны Украины.