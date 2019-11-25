Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

В ДНР посмеялись над мэром-шпионом Горловки

"Шут гороховый": в ДНР посмеялись над мэром-шпионом Горловки
Фото: Александр Кравченко/ТАСС
Бывший градоначальник отметился на своем посту только продажей гуманитарной муки

В Донецкой народной республике с иронией прокомментировал заявление бывшего "народного мэра" Горловки Эдуарда Матюхи о работе на украинскую разведку. 

"Кого он там сталкивал или стравливал, шут гороховый. Какая страна – такие и разведчики", - 

написал на своей страничке в Facebook член Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.

Депутат напомнил, что Матюха пробыл на посту "народного мэра" всего 3 дня и ни к каким государственным тайнам допущен не был. Единственный вред, причиненный Матюхой, заключался в том, что он продавал гуманитарную муку.

Эдуард Матюха ранее заявил в эфире ТСН, что он является разведчиком Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Валентина МАЙОРОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Турция запустила паромы в Крым

Стороны налаживают взаимный экспорт

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей