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Люди Трампа пытались подчинить себе "Нафтогаз"

Люди Трампа пытались "отжать" "Нафтогаз"
Дональд Трамп. Фото: www.globallookpress.com
Американские бизнесмены заинтересовались украинской госкорпорацией

Связанные с Белым домом предприниматели из США пытались внедрить своего человека в руководство "Нафтогаза". Об этом сообщил директор по интегрированному газовому бизнесу украинской компании Андрей Фаворов.

По словам Фаворова, в марте 2019 г., когда он был в Техасе, американские бизнесмены Лев Парнас и Игорь Фруман сделали ему недвусмысленное предложение: они организуют его назначение на пост главы "Нафтогаза", а он выполняет их указания при руководстве компанией, сообщает The Wall Street Journal.

Фаворов, дескать, предложение с негодованием отверг, предупредил обо всем действующего главу "Нафтогаза" Андрея Коболева, а на днях добровольно дал показания против Парнаса и Фрумана в США.

Фото: www.globallookpress.com

Пикантность ситуации в том, что Парнас и Фурман имеют деловые связи с личным адвокатом президента США Дональда Трампа Рудольфом Джулиани. Против бизнесменов в США сейчас идет процесс по обвинению в незаконной лоббистской деятельности, в том числе в интересах некоего украинского чиновника, пишет ТАСС. Джулиани же подозревают в попытке подтолкнуть руководство Незалежной к публичному расследованию деятельности в стране американца Хантера Байдена – сына главного соперника Трампа на президентских выборах – 2020 Джо Байдена.

Ранее депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович раскрыл, какие ключевые посты на Украине занимают иностранцы.

Николай ВИКТОРОВ

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