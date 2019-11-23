Идея с поставками СПГ в Незалежную обречена на провал.

Такое мнение выразил российский сенатор Алексей Пушков, комментируя начало закупок Украиной американского сжиженного природного газа. Напомним, ранее сообщалось, что танкер США с грузом для Киева прибыл в СПГ-терминал в Польше.

На фоне беспрерывных заявлений американцев о том, что "Северный поток – 2" – это якобы угроза для энергонезависимости ЕС, сами они стремятся подмять под себя Киев.

"США и Польша хотят, видите ли, помочь Украине в достижении "энергетической независимости". Заработать они хотят - точно, а Украину сделать зависимой от себя", – написал Пушков в своем Twitter. При этом он отметил, что из затеи мало что выйдет, ибо поставлять газ из США в Незалежную "далеко и накладно".

Танкер из США со сжиженным газом для Украины прибыл в польский порт. США и Польша хотят, видите ли, помочь Украине в достижении «энергетической независимости». Заработать они хотят - точно, а Украину сделать зависимой от себя. Только мало что из этого выйдет: далеко и накладно. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 22 ноября 2019 г.

О поставках газа Польша, Украина и США договорились в конце августа, напоминает РИА Новости.