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"Далеко и накладно": Украина может остаться без американского газа

"Далеко и накладно": США оставят Украину без газа
Фото: www.globallookpress.com
Идея с поставками СПГ в Незалежную обречена на провал.

Такое мнение выразил российский сенатор Алексей Пушков, комментируя начало закупок Украиной американского сжиженного природного газа. Напомним, ранее сообщалось, что танкер США с грузом для Киева прибыл в СПГ-терминал в Польше.

На фоне беспрерывных заявлений американцев о том, что "Северный поток – 2" – это якобы угроза для энергонезависимости ЕС, сами они стремятся подмять под себя Киев.

"США и Польша хотят, видите ли, помочь Украине в достижении "энергетической независимости". Заработать они хотят - точно, а Украину сделать зависимой от себя", – написал Пушков в своем Twitter. При этом он отметил, что из затеи мало что выйдет, ибо поставлять газ из США в Незалежную "далеко и накладно".

О поставках газа Польша, Украина и США договорились в конце августа, напоминает РИА Новости.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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