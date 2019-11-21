У Вашингтона нашелся способ сорвать ввод в эксплуатацию российского газопровода

Миллиарды долларов, которые Москве принесет проект, не дают покоя американцам.

Очередное заявление об угрозе, которую "Северный поток – 2" представляет для Европы, сделал сенатор-республиканец Тед Круз. Он подчеркнул, что доходы станут "подпиткой российской агрессии" и предложил действенный способ притормозить запуск газопровода. Санкции против задействованных в строительстве "Северного потока – 2" компаний необходимо ввести как можно скорее – в лучшем случае это его уничтожит, в худшем – задержит ввод в эксплуатацию на год. У России "нет технологий для прокладки трубопровода по дну моря", цитирует Круза сайт телеканала "360". Запись с выступлением опубликована на его канале Yotube.

Не преминул сенатор упомянуть и о пользе для европейцев, которую принесут поставки американского газа.

"Я думаю, что всем заинтересованным сторонам будет лучше, если Европа будет получать энергию из источников, которые не станут использовать ее как способ шантажа", – сказал Круз.

Напомним, накануне в России заявили, что поставки газа по "Северному потоку -2" могут начаться уже в этом году.