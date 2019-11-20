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Газ по "Северному потоку-2" ждут в этом году

Победа: газ по "Северному потоку-2" пойдет в этом году
Фото: www.globallookpress.com
В правительстве допускают начало работы, несмотря на все преграды

Поставки газа по "Северному потоку-2" могут начаться уже в этом году. Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак после заседания Российско-Катарской межправительственной комиссии в Москве. Его слова передает РИА "Новости".

По плану строительство "Северного потока-2" завершится как раз до конца этого года. Однако в данный момент проект тормозят поправки к Газовой директиве ЕС, запрещающие одной компании быть и поставщиком газа, и владельцем газопровода. "

На прошлой неделе немецкий парламент одобрил законопроект, однако с условием, что регулировать работу "Северного потока-2" будет не Еврокомиссия, а национальное Федеральное сетевое агентство.

Александр ИЛЬИН

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Дуркаина дана современникам и потомкам в назидание. Они уже на Вятровича уголовное дело возбудили за кражу денег на банкетах по случаю годовщины голодомора. Это могло произойти только там.
Сергей
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Немцы, да плюньте вы на всех поляков и эстонцев, берите свой газ сколько требует ваша экономика, а пшекам и прибалтам перепродавайте излишки, то что по договорам идет через вас берите за транзит.
Интересно когда немцы перестанут всего бояться????
Они до сих пор кормят поляков, прибалтов, румынов, хорватов, а болгары то болгары, те вообще говорят что пока немцы работают им не надо ни о чем беспокоиться, немцы за все платят.
Просто дураки они какие то, им из за океана их президент-канцлер сказал: Кормите.
И они кормят, это просто непонятно, говорят о самостоятельности, но управляются из за океана.
Гость
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А ущербным рогулям - стыд и срам. И пусть побыстрее к ним прибежит северный пушной зверек.
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