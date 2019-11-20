Газ по "Северному потоку-2" ждут в этом году

В правительстве допускают начало работы, несмотря на все преграды

Поставки газа по "Северному потоку-2" могут начаться уже в этом году. Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак после заседания Российско-Катарской межправительственной комиссии в Москве. Его слова передает РИА "Новости".

По плану строительство "Северного потока-2" завершится как раз до конца этого года. Однако в данный момент проект тормозят поправки к Газовой директиве ЕС, запрещающие одной компании быть и поставщиком газа, и владельцем газопровода. "

На прошлой неделе немецкий парламент одобрил законопроект, однако с условием, что регулировать работу "Северного потока-2" будет не Еврокомиссия, а национальное Федеральное сетевое агентство.