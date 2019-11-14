Российский газопровод вывели из-под ограничений Газовой директивы ЕС

Одобренный в немецком парламенте законопроект, регулирующий применение поправок к Газовой директиве ЕС, привел в восторг украинское руководство. В частности, премьер Незалежной Алексей Гончарук поспешил поблагодарить бундестаг за такое решение.

"Правительство Украины приветствует имплементацию бундестагом Газовой директивы ЕС 1:1. Мы ожидаем, что независимый энергетический регулятор Германии также будет действовать в строгом соответствии с директивой", – цитирует Гончарука РИА "Новости".

На самом деле, для Украины в этом решении немецкого парламента нет ничего хорошего. Германия согласилась с введенными в ЕС правилами "анбандлинга", то есть запретом одной компании быть и поставщиком газа, и владельцем газопровода. Но указала, что в течение ближайших 20 лет действие Третьего энергопакета не будет распространяться на уже действующие на территории ФРГ трубопроводы – то есть вывела из-под удара "Северный поток-1". А по поводу "Северного потока-2" немецкие законодатели сделали отдельную оговорку, что регулировать его работу будет не Еврокомиссия, а национальное Федеральное сетевое агентство.

По словам замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексея Гривача, это означает, что Германия решила сохранить свой суверенитет в сфере энергетической безопасности и не собирается отказываться от выгодных для себя проектов. Так что ликование Киева, по меньшей мере, преждевременное, или же там намеренно передергивают смысл немецкого законопроекта, указывают разобравшиеся в ситуации пользователи Сети:

"Цеевропа как всегда ищет перемогу там, где в реальности зрада. Куча поправок ласкает слух ограничениями для СП-2, но на самом деле оставляет массу лазеек хорошим юристам для правильного оформления работы СП-2, чтобы и газ в Германию шел на 100% мощности, и еврочиновники были довольны", – прокомментировал читатель РИА "Новости" sam rud.

Ранее в немецком нефтегазовом концерн Wintershall Dea, который является одним из пяти европейских соинвесторов "Северного потока-2", сообщили, что завершить строительство газопровода планируется до конца 2019 года.