Поставки через Незалежную сделают газ дешевле

Германия заинтересована в новом газопроводе "Северный поток-2", поскольку он укрепит "перспективу импорта энергоресурсов". Однако справедливому ценообразованию будут способствовать продолжающиеся поставки топлива через Украину. На это указал глава "Восточного комитета германской экономики" Оливер Хермес.

"Ради диверсифицированного обеспечения Европы газом нам нужен как "Северный поток – 2", так и транзит через Украину", - передает слова Хермеса ТАСС.

Ранее Дания выдала последнее разрешение, необходимое для прокладки "Северного потока-2" по дну Балтийского моря. По мнению европейских соинвесторов проекта, строительство будет завершено к концу 2019 года. При этом действие контракта на транзит российского газа в Европу через территорию Украины заканчивается в конце декабря. Новый договор стороны не могут согласовать даже при посредничестве Еврокомиссии.