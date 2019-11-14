Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Германия увидела выгоду в украинском транзите

Германия увидела выгоду в украинском транзите
Фото: www.globallookpress.com
Поставки через Незалежную сделают газ дешевле

Германия заинтересована в новом газопроводе "Северный поток-2", поскольку он укрепит "перспективу импорта энергоресурсов". Однако справедливому ценообразованию будут способствовать продолжающиеся поставки топлива через Украину. На это указал глава "Восточного комитета германской экономики" Оливер Хермес.

"Ради диверсифицированного обеспечения Европы газом нам нужен как "Северный поток – 2", так и транзит через Украину", - передает слова Хермеса ТАСС.

Ранее Дания выдала последнее разрешение, необходимое для прокладки "Северного потока-2" по дну Балтийского моря. По мнению европейских соинвесторов проекта, строительство будет завершено к концу 2019 года. При этом действие контракта на транзит российского газа в Европу через территорию Украины заканчивается в конце декабря. Новый договор стороны не могут согласовать даже при посредничестве Еврокомиссии.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Рано обрадовались: в Киеве передернули решение Германии по "Северному потоку – 2"

Российский газопровод вывели из-под ограничений Газовой директивы ЕС

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей