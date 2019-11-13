Акцию устроили у Берлинской стены

Российский музыкальный критик Артемий Троицкий организовал пикет против строительства глубоководного газопровода "Северный поток-2". Местом акции он выбрал столицу ФРГ, передает НСН.

Рядом с Троицким протестовала бывшая активистка "Движения в защиту Химкинского леса" Евгения Чирикова, которая в 2015 г. вместе с семьей переехала из России в Эстонию, уточняет телеканал "360".

На плакате, который демонстрировали окружающим протестанты, изображена газовая труба, тянущаяся в Кремль, и надпись "Stop it" ("остановите это"), пишет "Свободная пресса".

В последние годы Троицкий проживает в Эстонии и критикует российскую власть.

"Северный поток-2" – строящийся экспортный газопровод. Он пройдет по дну Балтийского моря от побережья РФ до Германии. Запуск трубы в эксплуатацию запланирован на начало 2020 года.