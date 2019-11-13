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В России ответили на обвинения в привлечении зэков к строительству "Северного потока - 2"

Неожиданно: строителей "Северного потока - 2" впутали в секс-скандал
Фото: www.globallookpress.com
Работники трудятся не покладая рук якобы под страхом насилия

"Северный поток – 2" прокладывают зеки, чтобы якобы избежать надругательства и пыток, открыли глаза общественности в Прибалтике. Между тем в публикации эстонского издания "Постимэес" от 25 октября нет ни слова правды, заверили российские дипломаты.

В МИД РФ резко отреагировали на фейкньюс, отметив, что топливную магистраль оболгали дилетанты. Среди авторов отсутствуют профессионалы.

"Исследователи" дублируют известные пропагандистские штампы об "угрозе для энергетической независимости Европы", "геополитическом инструменте России", "источнике загрязнения Балтийского моря". Голословно утверждается, что к строительству газопровода насильно привлекаются тысячи российских заключенных "под страхом пыток и сексуального насилия", – сказано в Facebook внешнеполитического ведомства.

Между тем буквально накануне вместе с новостью об окончании работ на морском и сухопутном участках появилось очередное сообщение о том, что трубы газопровода безвредны для экологии.  Впрочем, в министерстве оперативно нашли объяснение нападкам балтийской республики. Подчерк США, которые в борьбе за европейский рынок клевещут об энергетическом рабстве, узнаваем. Кроме Вашингтона, у "Северного потока – 2" есть еще противники. И один из самых ярых из них – Киев, напомнил под жестким ответом ведомства интернет-пользователь.

"Голубая мечта США и Украины", – прокомментировал он.  

Газопровод, который соединяет берег России и Германии через дно Балтики, – взаимовыгодный проект, подчеркнули в МИД РФ. Российские дипломаты не сомневаются, что "Северный поток -2", вопреки желанию Запада, заработает точно в срок. 

Напомним, запустить топливную магистраль планируют в этом году. 

Ксения АНДРЕЕВА

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