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В России завершен комплекс работ по укладке газопровода "Северный поток – 2" на морском и сухопутном участках. Об этом говорится в релизе оператора проекта Nord Stream 2 AG, опубликованном сегодня на его официальном сайте.
"Установлено основное технологическое оборудование на площадке береговых объектов, возводятся здания эксплуатационного назначения. Наземный линейный участок построен методом открытого траншейного строительства с использованием траншейных крепей, протягивания плетей газопровода в предварительно подготовленные траншеи и их соединения приблизительно посередине сухопутного участка", – сообщает пресс-служба Nord Stream 2 AG.
Особо отмечается аудит международных и отечественных независимых экологических компаний, которые следили за строительством "СП-2" на российской территории в течение полутора лет. Они подтвердили успешность предпринимаемых участниками проекта природоохранных мер.
Отмечается, что за счет использования инновационного метода прокладки труб воздействие на окружающую среду сократилось вдвое по сравнению с традиционной технологией. По данным экологов, работами затронуто не более 0,1% территории Кургальского заказника в Ленинградской области. Что касается воздействия строительства на морском участке Балтики, то оно сопоставимо с естественными колебаниями и сезонной динамикой.
Также работы особо не повлияли на птиц, включая мигрирующих, и не зафиксировано негативного воздействия на пересекаемые природные комплексы и флору заказника.
Ранее во вторник глава немецкого нефтегазового концерна Wintershall
Dea Марио Мерен заявил, что в его компании-соинвесторе "СП-2" уверены, что строительство
газопровода будет завершено до конца 2019 года.
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