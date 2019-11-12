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Российский участок "Северного потока - 2" полностью завершен

Российский участок "Северного потока - 2" полностью завершен
Фото: www.globallookpress.com
Экологи не обнаружили нарушений природоохранной среды при прокладке труб на территории РФ

В России завершен комплекс работ по укладке газопровода "Северный поток – 2" на морском и сухопутном участках. Об этом говорится в релизе оператора проекта Nord Stream 2 AG, опубликованном сегодня на его официальном сайте.

"Установлено основное технологическое оборудование на площадке береговых объектов, возводятся здания эксплуатационного назначения. Наземный линейный участок построен методом открытого траншейного строительства с использованием траншейных крепей, протягивания плетей газопровода в предварительно подготовленные траншеи и их соединения приблизительно посередине сухопутного участка", – сообщает пресс-служба Nord Stream 2 AG.

Особо отмечается аудит международных и отечественных независимых экологических компаний, которые следили за строительством "СП-2" на российской территории в течение полутора лет. Они подтвердили успешность предпринимаемых участниками проекта природоохранных мер.

Отмечается, что за счет использования инновационного метода прокладки труб воздействие на окружающую среду сократилось вдвое по сравнению с традиционной технологией. По данным экологов, работами затронуто не более 0,1% территории Кургальского заказника в Ленинградской области. Что касается воздействия строительства на морском участке Балтики, то оно сопоставимо с естественными колебаниями и сезонной динамикой.

Также работы особо не повлияли на птиц, включая мигрирующих, и не зафиксировано негативного воздействия на пересекаемые природные комплексы и флору заказника.

Ранее во вторник глава немецкого нефтегазового концерна Wintershall Dea Марио Мерен заявил, что в его компании-соинвесторе "СП-2" уверены, что строительство газопровода будет завершено до конца 2019 года.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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