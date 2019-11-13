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Провал переговоров по транзиту грозит тяжелыми последствиями для Украины

Украину предупредили о тяжелых последствиях отказа от транзита
Фото: www.globallookpress.com
"Американский газ свободы" ситуацию не спасет

Киеву придется забыть про реверсный газ из Европы, если он не сможет договориться с Москвой о поставках топлива через территорию Незалежной с января 2020 года. Об этом заявил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

"При отсутствии транзита Украина не сможет получать реверсный газ из Польши, Словакии и Венгрии, как сейчас. А это порядка 10 млрд кубометров в год. Потому что европейцы, по сути, просто перепродавали российский газ", – пояснил эксперт "Взгляду".

Возможность покупать у Польши американский СПГ, конечно, останется и даже будет приветствоваться. Однако это станет, скорее, политической акцией, чем реальным спасением от холодов, полагает Юшков. Цена такого топлива будет очень высока, объемы – небольшими. Но шума можно поднять много:

"США и Украина смогут кричать, что Россия – ненадежный поставщик ресурсов, опять не поставила газ по политическим мотивам. Американский СПГ в этом случае спаситель, который приходит туда, где страдает и замерзает потребитель. США выгодно продвинуть историю "американского газа свободы", который спасет европейцев от деспотичного российского газа", – комментирует эксперт.

При этом для европейских потребителей особой проблемы в прекращении транзита газа через Украину не будет. "Первое, что сделают европейцы, – это позволят загрузить газопровод Opal на полную мощность, и по "Северному потоку – 1" снова пойдут большие объемы топлива", – уверен Юшков. А там и "Северный поток – 2" будет готов. Как сказал накануне один из соинвесторов проекта, есть все основания ожидать, что в начале 2020 г. новый экспортный трубопровод будет запущен.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
ага,сто первое предупреждение,завтра тысяча первое и тд,яиц не хватает разорвать с свинофермой отношения?
Гость
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Издыхающей Украине нечего предложить России за транзит газа.
Никаких выгодных причин для транзита не существует!
Гость
Ответить
Надоело уже.
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