В случае остановки прокачки "голубого топлива" через страну последствия будут ужасающими

В Незалежной признали: Евросоюз занят собственным проблемами и помогать с поставками газа замерзающим украинцам не будет. Если транзит прекратится, страну ждут массовые беспорядки и энергетический коллапс. С таким заявлением выступил экс-депутат Рады Алексей Журавко.

При этом он отметил, что уже сейчас на Украине наблюдаются проблемы с отоплением. А дальше будет хуже – Незалежной грозят "холодные бунты", люди в городах выйдут на майданы.

"И еще. Реверса никакого не существует. Он только на бумаге. (…) На сегодняшний день весь газ в Украине – российский",

– с горечью заключил Журавко. Будущее страны в мрачных красках он обрисовал в своем Facebook.

Напомним, контракты на поставку и транзит через Украину действуют до конца года. При этом трехсторонние обсуждения следующего соглашения пока безрезультатны.

Ранее в "Газпроме" назвали условие для нового контракта с Киевом.