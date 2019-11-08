И нашим, и вашим: Украина хитрит с газом

Киев пытается усидеть на двух стульях и при этом "ограбить" Москву

Судебные споры Украины и России по газу не помешают заключить новый контракт. Об этом написал на своей странице в Facebook исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко При этом Киев по-прежнему рассчитывает на дешевый российский газ и ставит свои условия.

Как стало известно накануне, киевляне собираются закупить топливо у 11 европейских поставщиков на 120 млн евро, которые Украина получила от Европейского банка реконструкции и развития в рамках размещения еврооблигаций. Список поставщиков опубликован на сайте "Нафтогаза".

Параллельно киевская компания претендует на $11-14 млрд компенсации от "Газпрома", если транзит российского газа остановится из-за "Северного потока – 2".

Дорогого европейского газа Украине не хватит. В середине октября глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что для нового контракта с Киевом на транзит газа нужно принять "нулевой вариант" и полностью отказаться от претензий в досудебном порядке. Однако "Нафтогаз" требует у России миллиарды долларов. И, как Витренко заявлял в четверг, до конца 2020 года группа компаний планирует взыскать с "Газпрома" $3 млрд.