Граждане ЛНР и ДНР перестали ассоциировать себя с Незалежной

Случилось страшное: жители Донбасса отчаялись ждать помощи от Киева и связали свои надежды с Москвой. Такой вывод сделал бывший замминистра по вопросам "оккупированных территорий", а ныне просто волонтер Георгий Тука.

"Это проблема архиважная. К сожалению, у нас в стране она недооценена ни предыдущей властью, ни нынешней", – отметил он в интервью "Обозревателю".

По его мнению, виной всему антиукраинская пропаганда, распространенная в Донбассе.

"Если направление обработки такое – "Украине полная хана, спасение в России", на территориях, оккупированных Россией, повышается уровень пророссийских настроений".

По сведениям Туки, граждане самопровозглашенных ДНР и ЛНР долгое время ассоциировали себя все-таки с Украиной и добивались только расширения полномочий для местных властей – пресловутого "особого статуса". Но сейчас "вектор изменился", и жители Донбасса ищут сближения с Россией.

Ранее киевская сторона в очередной раз провалила процесс разведения сил в Петровском. А президент Зеленский признал, что не может самостоятельно прекратить войну в Донбассе.