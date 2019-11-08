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"Украине хана": в Киеве признали изменение ситуации в Донбассе

Фото: www.globallookpress.com
Фото: www.globallookpress.com
продолжениеВсе продумано: помощник Зеленского тайно встречался с Коломойским
Граждане ЛНР и ДНР перестали ассоциировать себя с Незалежной

Случилось страшное: жители Донбасса отчаялись ждать помощи от Киева и связали свои надежды с Москвой. Такой вывод сделал бывший замминистра по вопросам "оккупированных территорий", а ныне просто волонтер Георгий Тука.

"Это проблема архиважная. К сожалению, у нас в стране она недооценена ни предыдущей властью, ни нынешней", – отметил он в интервью "Обозревателю".

По его мнению, виной всему антиукраинская пропаганда, распространенная в Донбассе.

Фото: www.globallookpress.com

"Если направление обработки такое – "Украине полная хана, спасение в России", на территориях, оккупированных Россией, повышается уровень пророссийских настроений".

По сведениям Туки, граждане самопровозглашенных ДНР и ЛНР долгое время ассоциировали себя все-таки с Украиной и добивались только расширения полномочий для местных властей – пресловутого "особого статуса". Но сейчас "вектор изменился", и жители Донбасса ищут сближения с Россией.

Ранее киевская сторона в очередной раз провалила процесс разведения сил в Петровском. А президент Зеленский признал, что не может самостоятельно прекратить войну в Донбассе.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Прекратите обстреливать школы, детские сады и дома мирных жителей!
И не пытайтесь захватить и оккупировать Донбасс!
И война закончится сама собой!
Гость
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"Вектор" изменился сразу, после первых бомбежек и обстрелов мирного Донбасса, после первых убитых украми мирных жителей, детей армией ВСУ...безвозвратно...и только укрепился, этот самый "вектор"...
Гость
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"Их убивают, а им ещё и не нравится!"
Логика оскотинившихся хохлов вызывает беспокойство о их психическом здоровье.
Гость
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А деньги вкладывать в экономику а не на поддержку сепаратистов!
Гость
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Если мы перестанем поддерживать коллабоарционистов - то Украина наведёт конституционный порядок и не будет никакой стрельбы. А то мы как бы не воюем с Украиной, только кладбища под Ростовом растут.
Гость
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Совсем с ума сошли,своих же убиваете,невозможно за этим наблюдать,договоритесь,будьте людьми
Гость
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Зачем эта война ? Мы все славяне ,зачем убивать,посмотрите что делаете? Люди гибнут,дети !!!! Украина всегда была всеми любимой страной,а теперь что?
Гость
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На Украине очень много умных людей и говорящих по человечески а выбрали за чем то клоуна . Какой же нормальный человек будет сближаться с (ИДИОТАМИ)?
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