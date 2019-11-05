Требования донетчан лежат на поверхности и понятны, как дважды два

Жители Донбасса перечислили президенту Украины Владимиру Зеленскому условия для возвращения в состав страны неподконтрольных Киеву территорий. Мнения разделились.

Однако большинство вынужденных свидетелей гражданской войны считают, что Незалежная должна признать свои ошибки. Да и время расставит все по своим местам, заключили они.

"Для того, чтобы Донбасс вернулся в Украину, она должна покаяться за то, что сделала!", "Они должны просить прощения, они – перед нами... Пока между людьми кровь, думаю, нескоро все это будет... Не мы же пришли к ним на западную Украину!", "Автономия, что угодно, лишь бы войны не было!", "Должно пройти какое-то время, и даже ни одно поколение, чтобы это все забылось",

– отреагировали жители Донбасса на видеоподборку заявлений Зеленского от "Радио Свобода". Запись, которая собрала более тысячи лайков и репостов, доступна в Facebook.

Кроме того, с экрана украинский лидер поинтересовался у соотечественников, могут ли они вообразить, что когда-нибудь приедут в неспокойные регионы футболках с национальной символикой, обмотавшись желто-голубым флагом.

"Это кинокомедия, вы ж сами понимаете. У него ж там все предложения – одно исключает другое, понимаете. Это же все возвращается к тому же, что было и у Пороха", – заключил донетчанин.

