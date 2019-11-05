Подкиевляне в своей декоммунизации добрались до глумления над памятью освободителей Незалежной от фашистов

В ходе празднования 76-й годовщины освобождения от немецко-фашистских захватчиков курортного поселка Ворзель в Киевской области в караул у памятника погибшим воинам Красной Армии выставили реконструкторов форме германского вермахта. Об этом сообщил украинский политолог и историк Дмитрий Заборин в соцсети.

Само мероприятие прошло 3 октября.

"При содействии Ворзельского сельсовета, Бучанской ОТГ и лично ее секретаря Василия Олексюка (бывшего офицера, кстати), отдела культуры, национальностей и религий Ирпенского горсовета и прочих, менее значимых организаций, солдаты Вермахта и СС встали в почетный караул у братской могилы красноармейцев и возложили к ней цветы", – написал Заборин в Facebook во вторник, 5 октября.

По его словам, все понимают, что украинцы просто участвуют в военно-исторической реконструкции и сами они испытывают теплые чувства к погибшим советским воинам.

"Но данный эпизод хорошо иллюстрирует, насколько люди в целом потеряли берега, насколько стерлось для них понятие "свои" и чувство меры. Когда государство годами, десятилетиями превращает историю в фарс и топчется немытыми ногами по исторической памяти, это неизбежно приводит к разрушению души. Ведь ни у кого из участников даже не шевельнулось в голове, насколько это глупо и неприемлемо", – подчеркнул блогер.

Также он дал ссылку на видео прошедшего мероприятия в Ворзеле.

А Telegram-канал "Зрада чи перемога" подробно рассказал о деятельности местной антифашистской группы с начала оккупации в августе 1941 года, которую организовали ворзельские школьники. Им было тогда по 14-16 лет. В аккаунте по событиям нынешним отмечается: "На ворзельских подпольщиках ни на ремнях, ни на шапках звезд не было. Вот это – да, сегодняшняя Украина. Запрещенная символика, однако".

Издание URA.RU напоминает, что день освобождения от фашистских захватчиков в Незалежной отмечается на 28 октября.

Ранее сегодня Сеть бурно начала обсуждать открытие в Калуше Ивано-Франковской области мемориальной доски гауптштурмфюреру СС, одному из инициаторов формирования дивизии СС "Галичина" и адъютанту командира этой дивизии Дмитрию Палиеву (он же Дмытро Палыйив, он же Дмитро Паліїв). Как информирует Telegram-канал "Мюсли вслух", это "уже 3-я мемориальная доска этому эсэсовцу: первая открыта в его родном селе Перевозец Калушского района, вторая во Львове". А в Калуше его именем названа улица.

Таким образом, увековечивание украинских пособников германских нацистов на Украине идет полным ходом.