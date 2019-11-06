В Незалежной нашли причину всех бед населения

Украинская экономика тихо умирает. В этом уверен новый глава Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Валерий Тарасюк. По его мнению, причина этого в том, что в стране разные тарифы на электроэнергию для людей и бизнеса.

Тарасюк в интервью телеканалу ICTV посоветовал украинцам перестать обманывать себя в вопросе низких тарифов. Их Незалежной удастся добиться нескоро, пишет агентство РИА ФАН.

"У нас зарплаты не будут европейскими, если мы не построим рынок, если не победим перекрестное субсидирование",

– считает Тарасюк.

Глава украинской нацкомиссии уверен, что решить проблему можно, но существует лишь один единственный способ. Киеву необходимо, по его словам, выровнять цену на электроэнергию для населения и промышленности в долгосрочной и даже среднесрочной перспективе, передает телеканал RT.