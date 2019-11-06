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"Национальная катастрофа": к власти на Украине вернулись "тупые люди"

Фото: www.globallookpress.com
продолжениеУкраинцы призвали Киев залить страну кровью
Новая политика привела к отсутствию контроля над страной

Обновление власти на Украине привело к катастрофе. Старое руководство под видом нового ведет страну в еще большую пропасть, чем прежде.

Новая политика – либертарианство – это "батька Махно, только в современных условиях". Об этом заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович. По его мнению, это политическое движение подразумевает отсутствие контроля государством. Кабинет министров также стал формироваться по странному признаку.

"Сегодня можновладец (чиновник – Прим. ред.) должен либо участвовать в гей-парадах, либо ходить на фашистские концерты, либо быть из группы Сороса, третьего ничего нету. К власти под видом обновления вернулись наполовину старые, а что еще более страшно, на вторую половину тупые",

добавил Рабинович в эфире телеканала "112 Украина". Он подчеркнул, что, несмотря на "искреннюю ненависть" к "преступному" режиму предыдущего президента Украины Петра Порошенко, депутат считает, что тогда были "задатки государственности", пусть и извращенные.

Пришедшие в парламент молодые депутаты "до такой степени не понимают, как работает государство, что нас ждет национальная катастрофа", заключил Рабинович.

Ранее Вадим Рабинович заявлял, что выигрыш партии "Слуга народа" Владимира Зеленского на прошедших парламентских выборах – полнейшая капитуляция мира и спокойствия в Незалежной.

Карина СИРАЗОВА

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