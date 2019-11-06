Жители Незалежной устали от несправедливости

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка считает, что украинцы требуют "крови и посадок". Население, по его словам, поддерживает самые жесткие меры для возвращения доверия ведомству.

"Вернуть доверие можно в том числе, к сожалению, посадками. Причем громкими посадками. Общество требует крови. Общество требует посадок", – подчеркнул генпрокурор Украины в интервью изданию "Левый берег".

Рябошапка добавил, что он слышит мнение украинцев и собирается потрясти страну громкими делами. Ведь больше половины населения Незалежной не доверяет ведомству.

Читатели телеканала RT иронично восприняли заявление генпрокурора Украины.

"Общество, "требующее крови", вполне заслуживает таких Рябошапок во власти", "Хлеба и зрелищ!", "и это прокурор....как артист со сцены – "Польку-бабочку слабаю – люди требуют!" и ни разу не произнесено слово Закон", – отметили интернет-пользователи (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).