Гражданин США признан одним из самых успешных эмигрантов на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский назначил своим внештатным советником американского юриста Эндрю Романа Мака, который является руководителем офиса украинской юридической фирмы Asters в Вашингтоне.

"Назначить Эндрю Романа Мака советником президента Украины, вне штата (по согласию)",

– говорится в тексте указа, опубликованном на сайте президента Украины.

Мак специализируется на сопровождении международных сделок с участием США, Украины и стран СНГ, имеет опыт координации трансграничных споров, а также консультирования украинских компаний и компаний из стран СНГ по вопросам взаимодействия с партнерами в США. В 2010 году газета Kyiv Post включила его в список самых успешных эмигрантов на Украине, сообщает URA.RU.

