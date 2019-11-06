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Президент Украины Владимир Зеленский назначил своим внештатным советником американского юриста Эндрю Романа Мака, который является руководителем офиса украинской юридической фирмы Asters в Вашингтоне.
"Назначить Эндрю Романа Мака советником президента Украины, вне штата (по согласию)",
– говорится в тексте указа, опубликованном на сайте президента Украины.
Мак специализируется на сопровождении международных сделок с участием США, Украины и стран СНГ, имеет опыт координации трансграничных споров, а также консультирования украинских компаний и компаний из стран СНГ по вопросам взаимодействия с партнерами в США. В 2010 году газета Kyiv Post включила его в список самых успешных эмигрантов на Украине, сообщает URA.RU.
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