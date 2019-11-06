Конгресс и Белый дом разошлись в оценке действий администрации США по поводу Незалежной

Вашингтон не заключал с Киевом сделку по принципу "услуга за услугу". На это указали в Белом доме после того, как конгресс обнародовал показания посла в ЕС Гордона Сондленда и бывшего спецпредставителя по Украине Курта Волкера. Именно на их словах базировалось требование демократов объявить президенту Дональду Трампу вотум недоверия и отправить в отставку.

Как видно из записи, Сондленд должен был настойчиво требовать от Киева усиления "антикоррупционных мер", однако никто из президентской администрации не намекал ему на дело Байдена. Это посол уже сам додумал, когда общался с сенаторами.

Про то, что встреча Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским состоится только в том случае, если в Киеве инициируют расследование в отношении Хантера Байдена, Сонленду тоже никто не говорил: "Это то, как я это понимал", – признался дипломат.

"Опубликованные сегодня расшифровки показывают, что у этой незаконной аферы с импичментом еще меньше улик, чем думали раньше", – прокомментировала ситуацию пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.

Более того, показания Волкера, по ее словам, лишь подтверждают, что никакой "услуги за услугу" быть не могло, передает РИА "Новости".

Впрочем, в самом конгрессе показания свидетелей расценивают иначе. Там считают, что шантаж Трампа доказан:

"Показания ясно свидетельствуют, что в обмен на объявление о начале расследования (в отношении Байдена – прим.ред.) президент Трамп наградил бы украинского президента очень желанной встречей в Белом доме", – приводит РИА "Новости" заявление конгрессменов.

Если палата представителей конгресса США сочтет обвинения в злоупотреблении властью Трампа доказанными, законопроект об импичменте перейдет в Сенат.

Очередные выборы президента США запланированы на осень 2020 года. Главным соперником Трампа считается Джо Байден, чей сын Хантер был связан с работавшей на Украине фирмой.