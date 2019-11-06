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Урегулированию в Донбассе помешала Россия

Урегулированию в Донбассе помешала Россия
Фото: www.globallookpress.com
продолжениеНа мэра Киева Кличко завели уголовное дело
В Литве почувствовали "истинные намерения" Киева и Москвы

Российские власти препятствуют мирному процессу в Донбассе. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс. По его словам, Москва убеждает ополченцев, что поможет им достичь соглашения с Киевом, а на самом деле действует наоборот:

"Вероятно, самое большое препятствие в этом мирному процессе – это то, что Россия позиционирует себя как нейтральная сторона, в то время как является активной участницей конфликта, хотя официально ее не рассматривают таким образом", – приводит "Радио Свобода" слова Линкявичюса.

Именно по этой причине перемирие в Донбассе до сих пор не соблюдается, утверждает министр. Между тем, если бы дело зависело от украинских властей, все было бы иначе:

"Я чувствую искренние намерения президента (Зеленского) решить эту проблему", – заявил Линкявичюс.

Ранее глава МИД Литвы призывал коллег по ЕС усилить санкции против России.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Кто-то хорошо просто наживается на войне.
Гость
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Поправка: не в "сложенной" крепости, а в "осажденной крепости".
Гость
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Все правильно: мир в Донбассе и в целом в Украине- страшный сон Кремля. Им необходима война, иначе моментально встанет вопрос Крыма. Люди всегда были разменной монетой в России, не стоит обманывать самих себя. Кроме того: постоянное напряжение, "жизнь в слаженной крепости", сама концепция "кругом враги" замечательно отвлекает от внутренних проблем. Проблема "НучетамухАхлов?" гораздо приятнее чем мысли о собственной унылой действительности.
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