В Литве почувствовали "истинные намерения" Киева и Москвы

Российские власти препятствуют мирному процессу в Донбассе. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс. По его словам, Москва убеждает ополченцев, что поможет им достичь соглашения с Киевом, а на самом деле действует наоборот:

"Вероятно, самое большое препятствие в этом мирному процессе – это то, что Россия позиционирует себя как нейтральная сторона, в то время как является активной участницей конфликта, хотя официально ее не рассматривают таким образом", – приводит "Радио Свобода" слова Линкявичюса.

Именно по этой причине перемирие в Донбассе до сих пор не соблюдается, утверждает министр. Между тем, если бы дело зависело от украинских властей, все было бы иначе:

"Я чувствую искренние намерения президента (Зеленского) решить эту проблему", – заявил Линкявичюс.

Ранее глава МИД Литвы призывал коллег по ЕС усилить санкции против России.