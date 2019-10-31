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В самопровозглашенной Донецкой Народной Республике (ДНР) объявили о готовности к обмену пленными с Украиной. О процедуре по формуле "85 на 52", который тормозит Киев, сообщила омбудсмен региона Дарья Морозова.
"На данный момент украинская сторона нам подтвердила 85 человек, и мы украинской стороне подтвердили 52 человека", – цитирует ее РИА "Новости".
При этом Морозова отметила, что украинская сторона "не дает никаких гарантий", что пленные будут освобождены от уголовных преследований в Незалежной.
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