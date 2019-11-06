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На мэра Киева Кличко завели уголовное дело

На мэра Киева Кличко завели уголовное дело
Виталий Кличко. Фото: www.globallookpress.com
Градоначальника заподозрили в воровстве

Мэр столицы Украины Виталий Кличко может оказаться за решеткой. Против него и двух его заместителей возбуждено уголовное дело. Следователи Национального антикоррупционного бюро Незалежной подозревают главу киевской администрации в крупном хищении средств, выделенных из бюджета на строительство и реконструкцию городских объектов, передают "Украинские новости".

Как выяснило издание, дело открыто по решению Антикоррупционного суда от 18 октября:

"НАБУ выполнило указанное определение Высшего антикоррупционного суда и внесло сведения в Единый реестр досудебных расследований", – подтвердили в бюро.

Кличко и его замы подозреваются в "злоупотреблении служебным положением", "получении неправомерной выгоды", "хищении средств" и даже "государственной измене". По этим статьям Уголовного кодекса Украины мэру Киева грозит до 15 лет лишения свободы.

Отмечается, что делу против Кличко долго не давали ход. Но затем в Антикоррупционный суд поступили сведения о самовольном захвате земель и зданий в Киеве, и суд обязал НАБУ провести расследование.

Ранее были выявлены нарушения, допущенные при строительстве стеклянного моста в Киеве. Гордый Кличко открыл сооружение 25 мая, а уже на следующий день на мосту были обнаружены трещины.

Николай ВИКТОРОВ

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