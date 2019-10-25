Главе украинской столицы грозит решетка за госизмену

Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть уголовное дело против Виталия Кличко. Мэр Киева и 2 его заместителя обвиняются в государственной измене.

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на материалы суда. Издание уточняет, что против Кличко также выдвинуты обвинения в злоупотребление служебным положением, получении неправомерной выгоды и хищении государственных средств.

Информация о том, что выборов мэра Киева могут пройти досрочно, появилась еще летом 2019 г., напоминает DW. Ожидалось, что процесс начнется в октябре ноябре текущего года. По графику очередные выборы мэра украинской столицы должны пройти в следующем году.

Кабмин Украины ранее одобрил снятие Кличко с поста председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА), однако бывший боксер не собирается с легкостью сдаваться. По украинскому законодательству, мэр избирается жителями города, и он же, как правило, назначается президентом на пост главы городской администрации. Кличко уже заявил, что, не собирается оставлять должность главы КГГА, так как это ударит по управлению городом, напоминает ТАСС.

