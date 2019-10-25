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Кучма назвал "формулу Штайнмайера" сдачей Украины "с потрохами"

Фото: www.globallookpress.com
продолжениеНа Украине заметили "маленького диктатора" Зеленского
Подписант документа с украинской стороны отверг особый статус Донбасса, потребовал вывода чьих-то войск и контроля над границей с РФ

"Формула Штайнмайера" не приведет к мирному урегулированию конфликта в Донбассе, а региону нельзя давать особый статус, поскольку это приведет к конфедерации, что для Незалежной никак не подходит. Об этом заявил представитель Киева в Контактной группе Леонид Кучма, который и поставил свою подпись с украинской стороны под документом 1 октября.

Свое стремительное "переобувание в воздухе" второй президент страны продемонстрировал на глазах студентов Черниговского национального технологического университета.

"Формула Штайнмайера к миру в Донбассе не приведет, потому что это не формула мира. Это формула политическая: а вдруг мы дожмем украинцев, они на нее согласятся, и мы развернемся... Это вообще "сдать нас с потрохами", так сказать", – цитирует "Укринформ" пана Кучму.

Он назвал абсурдом возможное проведение выборов в мятежном регионе до вывода мифических каких-то войск и установления над ним полного контроля Киева вплоть до границы с Россией.

По убеждению экс-члена КПСС, не может быть и речи о предоставлении Донбассу особого статуса, так как это будет означать переход к конфедеративному устройству Украины.

Также Леонид Данилович обозначил примерную сумму, которая понадобится для восстановления шахтерского края.

"Этот регион практически разрушен. По самым скромным расчетам, на его восстановление нужно 100 млрд евро", – сказал он.

А в заключении констатировал, что мирный процесс будет длительным и все зависит от лидеров стран Европы, но в большей степени от вездесущего президента США Дональда Трампа, поскольку тот якобы "более или менее влияет на Россию".

Ранее в пятницу, 25 октября глава ДНР Денис Пушилин заявил, что считает Киев ненадежным переговорщиком, выдвигающим каждый раз требования, которые не прописаны в документах, и "в этом вся Украина".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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