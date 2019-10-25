Если их не собирается соблюдать Киев

Самопровозглашенная Донецкая республика будет выполнять минские соглашения по Донбассу, но не в одностороннем порядке. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

"Против нашей аргументации Украина ничего вразумительного и адекватного противопоставить не может", – цитирует Пушилина РИА "Новости".

По его словам, судя по той тенденции, которую в последнее время наблюдают в ДНР, "у Украины все плохо".

Представители ДНР в пятницу утром заявили о том, что украинские военные за последние сутки 36 раз нарушали режим прекращения огня. Стрельба велась из минометов калибра 120 и 80 мм, вооружения БМП и БТР, зенитных установок, гранатометов.

В свою очередь, в утренней сводке Операции объединенных сил, опубликованной на Facebook, говорится, что бойцы ДНР 25 раз обстреляли военнослужащих Украины. Вооружение называется примерно то же самое.