Незалежной напомнили о ее собственных обязательствах

В Нацбанке Украины неправильно ставят вопрос о транзите газа через страну.

Остановка прокачки газа нанесет по экономике мощный удар, напомнил украинский политолог и экономист Александр Дудчак, комментируя громкие слова Дмитрия Сологуба. Напомним, ранее тот заявил, что Россия будет вынуждена поставлять "голубое топливо" через Незалежную.

По словам Дудчака, как раз-таки Украине в этой ситуации некуда деваться.

"Заявление о том, что Россия и в будущем будет вынуждена прокачивать газ, – неправильная постановка вопроса. У нас есть обязательства перед европейскими партнёрами, и они будут выполняться, Украина не сможет этому помешать",

– отметил он в беседе с RT.

Подобная политика не поможет разрешить проблему – киевским властям необходимо менять риторику, подытожил эксперт.

"Скоро начало стати со слов "В Киеве заявили" , будет восприниматься – " Уехал значит муж в командировку...." "Лежала себе спокойно труба, никого не трогала, шел по ней тихо газ (транзит называется), больше пройдет, больше халявный навар, больше "технологических потерь" можно продать. Но умудрились и до трубы докопаться, да так, что она скоро вообще прекратит своё существование", – с сарказмом отреагировали пользователи на ультиматумы Украины (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).