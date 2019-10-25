Киев объявил об остановке строительства "Турецкого потока"

Окружной суд Амстердама 23 октября наложил арест на 100% акций "дочки" "Газпрома" South Stream Transport BV, которая строит морскую часть газопровода "Турецкий поток". Об этом сегодня жизнерадостно сообщил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, удивившийся, почему до сих пор об этом никто не пишет в СМИ.

"Это было сделано в связи с рассмотрением дела о мошеннических действиях "Газпрома" при передаче этих акций компании "Трансгаз Краснодар" (Transgaz Krasnodar LLC) за один день до того, как судебные исполнители начали заморозку активов "Газпрома" в Нидерландах по иску "Нафтогаза", – написал пан Витренко в Facebook.

Украинцы тут же принялись в комментариях рукоплескать Амстердаму.

Наши же пользователи под этой новостью на RT предложили кардинально решить вопрос с газом для Незалежной (далее орфография и пунктуация сохранены оригиналов):

"Как пятница, так на Украине рассказывают шикарные байки", "Ну арестовали и что ? Дальше то что ? То, что Россия их продать не сможет, так и не собиралась продавать", "И чего эти клоуны хотят на переговорах? Перекрыть вентиль в Новый год и идите лесом cкaкуaсы", "Вот и не будет транзита через Огрию ...", "Глянула биржу – акции Газпрома даже не шелохнулись вниз, как росли, так и растут".

На всякий случай добавим, что морской участок "ТП" уже давно уложен по дну Черного моря. Более того, первую нитку газопровода начали заполнять газом 18 октября.