Украинским перевозчикам нерентабельно огибать территорию РФ

Украина решила сэкономить на авиасообщении. Дабы не облетать самую большую страну в мире, Киев, например, полностью отказывается от рейсов в Пекин и частично – от полетов в Бангкок.

Туда лайнеры Незалежной будут летать трижды в неделю. Также под сокращение попали дублирующие ночные и дневные рейсы по восточным направлениям.

Все изменения будут действовать с 16 ноября и до тех пор, пока украинское правительство не создаст отечественным и иностранным перевозчикам условия для рейсов с облетом России. Об этом говорится на сайте "Международных авиалиний Украины" (МАУ).

Напомним, в октябре президент страны Владимир Зеленский назвал ситуацию, в которой поезда между Киевом и Москвой курсируют, а авиасообщения нет, "странной".