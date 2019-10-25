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Киев отказывается от международных полетов из-за Москвы

Киев отказывается от международных полетов из-за Москвы
Фото: commons.wikimedia.org/Oleg V. Belyakov (CC BY-SA 3.0)
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Украинским перевозчикам нерентабельно огибать территорию РФ

Украина решила сэкономить на авиасообщении. Дабы не облетать самую большую страну в мире, Киев, например, полностью отказывается от рейсов в Пекин и частично – от полетов в Бангкок. 

Туда лайнеры Незалежной будут летать трижды в неделю. Также под сокращение попали дублирующие ночные и дневные рейсы по восточным направлениям.

Все изменения будут действовать с 16 ноября и до тех пор, пока украинское правительство не создаст отечественным и иностранным перевозчикам условия для рейсов с облетом России. Об этом говорится на сайте "Международных авиалиний Украины" (МАУ). 

Напомним, в октябре президент страны Владимир Зеленский назвал ситуацию, в которой поезда между Киевом и Москвой курсируют, а авиасообщения нет, "странной".

Ксения АНДРЕЕВА
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