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Порошенко готовит новый госпереворот

Порошенко готовит новый госпереворот
Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
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Экс-лидер Незалежной запланировал теракты на территории Донбасса, его цель - остановить мирный процесс

Бойцы из нацбатальона "Азов" под руководством сил специальных операций готовят серию террористических актов на территории Донбасса с целью вызвать недовольство масс. Затем они попытаются совершить госпереворот. Об этом заявил замначальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

"Команда (экс-президента Петра) Порошенко задумала организовать теракты на двух подконтрольных Киеву химзаводах в Авдеевке и Дзержинске. Они сделают подрывы, после этого обвинят ополченцев в совершении теракта и на этой волне попытаются предпринять попытку госпереворота", – сообщил Басурин российскому телеканалу "Звезда".

По его данным, по всей Незалежной уже формируются штабы и свозится оружие. Представитель Донецка полагает, что после путча переговорный процесс по урегулированию конфликта в Донбассе будет остановлен, а хозяин "Рошена" вновь вернется к власти "и начнется вакханалия, которая была до этого на протяжении пяти лет".

Басурин заметил, что результатом терактов станет отравление окружающей среды и населения в районе химпредприятий.

Также у пана Порошенко на случай провала операции на аводах есть запасной вариант для дестабилизации в стране, уверены в ДНР.

"Двадцать девятого числа в Мариуполе будет проходить экономический форум. На нем будут присутствовать президент и премьер-министр Украины и в это время будет предпринята попытка дестабилизации ситуации в общем", – сказал замначальника УНМ Республики.

По его мнению, действующий лидер Незалежной Владимир Зеленский и его команда не контролируют ситуацию в стране.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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