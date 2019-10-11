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Запрет на полеты пассажирских самолетов между городами России и Украины является, по меньшей мере, странным. Об этом заявил глава Незалежной Владимир Зеленский.
"Я говорил, что считаю очень странным, что поезда у нас ходят, а самолеты не летают", – сказал он во время пресс-марафона на Киевском рынке.
По его мнению, отсутствие авиасообщения привело к банкротству украинских компаний, и теперь остальные украинские рейсы "являются дотационными", приводит URA.RU слова Зеленского.
Возобновить полеты между РФ и Незалежной очень просто – нужно лишь, чтобы этого "захотели" сами украинцы. Впрочем, у киевских властей есть одно условие: "сначала нужно закончить конфликт в Донбассе", передает НСН.
Киев запретил российским самолетам летать на Украину в октябре 2015 года. Москва приняла зеркальные меры. С тех пор граждане Незалежной регулярно пишут президенту петиции с требованием возобновить авиасообщение, однако обращения остаются без ответа. На днях свое мнение по этому вопросу высказал новый министр инфраструктуры Незалежной Владислав Криклий.
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