Уставший президент Незалежной сделал неожиданное заявление

С журналистами измотанный пресс-марафоном политик общался под допингом.

В ходе грандиозного шоу, которое накануне устроил Владимир Зеленский, много говорилось, конечно, и о Крыме. Напомним, украинский лидер, в частности, заявил, что не намерен возвращать полуостров военным путем. Позже он вспомнил времена, когда Крым находился в составе Незалежной и признал горькую правду, отметив, что там "не было цивилизации и инфраструктуры". Об этом пишет ТАСС. Видимо, после того, как полуостров стал российским, есть с чем сравнивать.

При этом Зеленский с сожалением упомянул и о своей крымской квартире, которую купил по просьбе жены – бывший шоумен так и не успел положить там кафель. Тоскует президент и по крымским чебурекам.

"Мы знали, на неделю ежегодно мы обязательно поедем в Крым, любили эти горы, эти чебуреки, все эти виды, любили, как люди обычные, ходить и говорить "да когда же наведут порядок". Любили и любим Крым, я купил там квартиру, так моя жена сказала…, и завез туда кафель…, и я не успел ничего сделать",

- заявил он. Его слова приводят РИА Новости. Он также добавил, что даже когда в Турции и Египте было дешевле, украинцы ездили в Крым, передает сайт телеканала "360".

Отметим, что в ходе марафона, который продлился 14 часов, Зеленскому делали уколы. Как признался политик, это было нужно для того, чтобы не пропал голос.

"Связки – мое слабое место, вы знаете об этом. Но мы подготовились, приехали, которые делают мне некоторые процедуры. Если голос потеряю – вернем", – цитируют его "Украинские новости". Общался с прессой глава Незалежной на фудкорте, напоминает РИА ФАН.