Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Зеленский проговорился о реальной ситуации в украинском Крыму

Обколотый Зеленский проболтался о реальной ситуации в украинском Крыму
Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua
Уставший президент Незалежной сделал неожиданное заявление

С журналистами измотанный пресс-марафоном политик общался под допингом.

В ходе грандиозного шоу, которое накануне устроил Владимир Зеленский, много говорилось, конечно, и о Крыме. Напомним, украинский лидер, в частности, заявил, что не намерен возвращать полуостров военным путем. Позже он вспомнил времена, когда Крым находился в составе Незалежной и признал горькую правду, отметив, что там "не было цивилизации и инфраструктуры". Об этом пишет ТАСС. Видимо, после того, как полуостров стал российским, есть с чем сравнивать.

При этом Зеленский с сожалением упомянул и о своей крымской квартире, которую купил по просьбе жены – бывший шоумен так и не успел положить там кафель. Тоскует президент и по крымским чебурекам.

"Мы знали, на неделю ежегодно мы обязательно поедем в Крым, любили эти горы, эти чебуреки, все эти виды, любили, как люди обычные, ходить и говорить "да когда же наведут порядок". Любили и любим Крым, я купил там квартиру, так моя жена сказала…, и завез туда кафель…, и я не успел ничего сделать",

- заявил он. Его слова приводят РИА Новости. Он также добавил, что даже когда в Турции и Египте было дешевле, украинцы ездили в Крым, передает сайт телеканала "360".

Отметим, что в ходе марафона, который продлился 14 часов, Зеленскому делали уколы. Как признался политик, это было нужно для того, чтобы не пропал голос.

"Связки – мое слабое место, вы знаете об этом. Но мы подготовились, приехали, которые делают мне некоторые процедуры.  Если голос потеряю – вернем", – цитируют его "Украинские новости". Общался с прессой глава Незалежной на фудкорте, напоминает РИА ФАН.

Кристина ЧЕРНИКОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Украинцы взбесились после слов Собчак о войне в Донбассе

Ксения Анатольевна использовала неверную, по версии соседей, формулировку

Путин ответил WADA по обвинениям в допинге

Россия стремится оставить в прошлом черные страницы в отечественном спорте

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей