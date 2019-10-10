Глава Незалежной собрал журналистов на пресс-марафон

В Киеве проходит уникальное мероприятие: президент Украины Владимир Зеленский согласился весь день работать с прессой. Представители СМИ будут менять друг друга раз в полчаса за большим столом заведения Kyiv Food Market. Предполагается, что вопросы они смогут задавать любые. "Марафон" рассчитан примерно на 10 часов, если интерес журналистов не иссякнет раньше.

"Утро" ведет онлайн трансляцию мероприятия.

11.30 Зеленский уверен, что пришло время, когда Россия будет идти на уступки:

"Российская сторона устала от этого процесса. Все понимают, что Украина не сдаст свои территории".

Кроме того, Зеленский считает, что лишил противника главного козыря: его-то никто не сможет назвать "фашистом, который хочет забрать право говорить на русском языке".

"Все знают, какие у меня либеральные взгляды в этом направлении", – подчеркнул Зеленский.

11.10. Вопрос про увольнение с работы женщин, находящихся в декретном отпуске, президент переадресовал в правительство. "Я не хочу, чтобы у нас был советский трудовой кодекс", – только и отметил он.

11.03 Вопрос Крыма в Нормандском формате обсуждаться не будет, заявил Зеленский.



10.55 Зеленский взял паузу на кофе. Тем временем на улице собрались протестующие. Они взрывают петарды и кричат. Зеленский их слышит, отмечает "Страна".

10.52. Ошибка Порошенко в том, что он думает, что все еще глава Украины, считает Зеленский. "Он забывает, что он уже не президент. Он в это не верит. Это на физиологическом уровне уже, мне кажется".

10.50. Встречи Зеленского с Путиным не планируется, потому что "все против", передает "Страна". Общение возможно только в "нормандском формате".

10.45 Контролировать госграницу с РФ в Донбассе должен Киев, но возможно и введение миротворцев, сказал Зеленский.

10.40. У Зеленского есть два плана по Донбассу: "А" – вернуть и людей, и территории; "Б" – вернуть на Украину только тех, "кто считает себя украинцами".

"Если на Донбассе человек считает, что он не украинец, я не могу влезть ему в мозг", – цитирует президента телеграм-канал "Зрада чи перемога".