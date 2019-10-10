Звонки украинского лидера с американскими политиками станут достоянием общественности

Чуть больше двух недель прошло после публикации разговора главы Белого дома Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским, а Соединенные Штаты Америки уже готовят еще один удар для президента Незалежной. Очередной заокеанский политик изъявил желание предать огласке беседы с ним.

Это вице-президент США Майк Пенс, пишет Politico. По сообщению издания, он ушел от вопроса о шантаже Трампа относительно дела Байдена-младшего.

В то же время Associated Press уточняет, что Пенс уже работает с адвокатами Белого дома над обнародованием двух звонков с Зеленским. Данные разговоры, уточнил американец, обеспечат алиби Трампу.

"Я бы не возражал против этого (публикации стенограммы)",

– ответил вице-президент журналистам, добавив, что лично он не поднимал вопрос о деле Хантера Байдена в беседах с украинским лидером.

Также Пенс отметил, что в тексте стенограммы разговора двух президентов, которая находится в свободном доступе с 25 сентября, нет ни одного намека на то, что собеседники вели диалог по принципу: "услуга за услугу".