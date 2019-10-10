В Донбассе сорвали разведение сил

В частях ВСУ происходят конфликты

Разведение сил в Донбассе так и не состоялось. К этому моменту, по данным телеграм-канала Inside Donetsk, представители ДНР запустили уже две белых сигнальных ракеты, обозначающих готовность к отводу сил.

Ранее местные СМИ сообщили о боестолкновении между националистами из 35-й бригады морской пехоты ВСУ и спецназом из 3-го полка специального назначения Сил спецопераций ВСУ. Причиной стал отказ националистов отходить с занимаемых позиций.

Разногласия внутри ВСУ, а также украинского общества, пока, судя по всему, и являются главной причиной срыва разведения сил и средств. Так называемую формулу Штайнамайера поддержал президент Владимир Зеленский, однако встретил в связи с этим огромное сопротивление среди политических оппонентов, а также внутри армии.