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В Донбассе сорвали разведение сил

В Донбассе сорвали разведение сил
Фото: www.globallookpress.com
продолжениеУкраина отказалась возвращать Крым и Донбасс
В частях ВСУ происходят конфликты

Разведение сил в Донбассе так и не состоялось. К этому моменту, по данным телеграм-канала Inside Donetsk, представители ДНР запустили уже две белых сигнальных ракеты, обозначающих готовность к отводу сил.

Ранее местные СМИ сообщили о боестолкновении между националистами из 35-й бригады морской пехоты ВСУ и спецназом из 3-го полка специального назначения Сил спецопераций ВСУ. Причиной стал отказ националистов отходить с занимаемых позиций.

Разногласия внутри ВСУ, а также украинского общества, пока, судя по всему, и являются главной причиной срыва разведения сил и средств. Так называемую формулу Штайнамайера поддержал президент Владимир Зеленский, однако встретил в связи с этим огромное сопротивление среди политических оппонентов, а также внутри армии.

Александр ИЛЬИН
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