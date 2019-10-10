Киев отверг предложение о войне с Россией

Шестой президент Украины Владимир Зеленский отказался от Крыма и Донбасса. Он заявил, что не хочет возвращать потерянные территории.

Правда, речь идет о силовых методах. Украинский лидер отверг предложение придать отношениям РФ и Незалежной статус войны. Об этом "президент мира" заявил сегодня, 10 октября, во время большой пресс-конференции.

"Я как президент не готов терять наших людей, поэтому выбрал дипломатический путь", – аргументировал он свою позицию, передает РИА "Новости".

По словам Владимира Александровича, для него на первом месте остаются люди. И только во вторую очередь он заботится о территории.

"Я хочу попробовать благодаря минскому и нормандскому формату найти пути", – пояснил Зеленский, добавив, что такое решение приняли граждане страны еще в апреле, в день президентских выборов.

Впрочем, у россиян на этот счет сложилось свое мнение. Так, по словам читателя агенства, глава Незалежной делает подобные заявления от безысходности, ведь с Крымом страна-соседка уже распрощалась.

"Крым, как ворона в басне Крылова, вы уже потеряли, боюсь что и с Донбассом не получится ни военным путем, ни дипломатическим", – написал комментатор (орфография и пунктуация автора сохранены).