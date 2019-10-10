Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Зеленский испугался последствий разговора с Путиным

Зеленский испугался последствий разговора с Путиным
Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua
Никто и никогда не узнает, что обсуждали президенты по телефону

Украинского лидера Владимира Зеленского продолжают пытать журналисты. Сегодня он полностью находится в их распоряжении.

На пресс-марафоне не могли не поднять тему публикации стенограммы телефонного разговора Зеленского и его американского коллеги Дональда Трампа. В этой связи возник вопрос: будет ли обнародован звонок президенту РФ Владимиру Путину. 

"Я не готов опубликовать разговоры с Путиным. Я Верховный главнокомандующий, а не телеведущий. Я не занимаюсь пиаром. Тактика есть тактика, а стратегия есть стратегия",

– отрезал Зеленский. Трансляцию застольной пресс-конференции ведет телеканал "112 Украина" на YouTube.

По его словам, огласка стенограммы беседы с Владимиром Владимировичем навредит последующему обмену пленными и урегулированию обстановки в Донбассе. Зеленский напомнил, что, после звонка Путину украинские заключенные вернулись на родину, в их числе 24 участника Керченского конфликта.

"К чему приведет публикация моих разговоров с Путиным? Приведет ли она к какому-либо продолжению наших встреч? Нет, думаю, все будет закончено", – цитирует героя сегодняшнего пресс-марафона телеграмм-канал "Думай Те". 

Напомним, ранее Зеленский отказался возвращать Крым и Донбасс. 

Ксения АНДРЕЕВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Украинцы взбесились после слов Собчак о войне в Донбассе

Ксения Анатольевна использовала неверную, по версии соседей, формулировку

Саакашвили выдал главную тайну экс-президента Украины

Бывший грузинский лидер раскрыл секрет общения пятого главы Незалежной с журналистами

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей