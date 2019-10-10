Никто и никогда не узнает, что обсуждали президенты по телефону

Украинского лидера Владимира Зеленского продолжают пытать журналисты. Сегодня он полностью находится в их распоряжении.

На пресс-марафоне не могли не поднять тему публикации стенограммы телефонного разговора Зеленского и его американского коллеги Дональда Трампа. В этой связи возник вопрос: будет ли обнародован звонок президенту РФ Владимиру Путину.

"Я не готов опубликовать разговоры с Путиным. Я Верховный главнокомандующий, а не телеведущий. Я не занимаюсь пиаром. Тактика есть тактика, а стратегия есть стратегия",

– отрезал Зеленский. Трансляцию застольной пресс-конференции ведет телеканал "112 Украина" на YouTube.

По его словам, огласка стенограммы беседы с Владимиром Владимировичем навредит последующему обмену пленными и урегулированию обстановки в Донбассе. Зеленский напомнил, что, после звонка Путину украинские заключенные вернулись на родину, в их числе 24 участника Керченского конфликта.

"К чему приведет публикация моих разговоров с Путиным? Приведет ли она к какому-либо продолжению наших встреч? Нет, думаю, все будет закончено", – цитирует героя сегодняшнего пресс-марафона телеграмм-канал "Думай Те".

Напомним, ранее Зеленский отказался возвращать Крым и Донбасс.