Глава Украины считает, что его предшественник никак не может смириться с потерей президентского кресла

В четверг, 10 октября, Владимир Зеленский оказался в центре внимания прессы. Весь день президент Украины отвечает на вопросы, в том числе касающиеся своего предшественника Петра Порошенко.

Так, по словам Зеленского, конфетный магнат не может смириться с потерей главной должности страны.

"Ошибка Порошенко в том, что он думает, что готов быть лидером другого Майдана. Он забывает, что он уже не президент. Он в это не верит", – цитирует шестого президента Незалежной "СвободнаяПресса".



Зеленский отметил, что Порошенко "немножечко подталкивает людей" к волнениям. При этом сам Владимир Александрович опасается мятежей и погромов в стране.