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В четверг, 10 октября, Владимир Зеленский оказался в центре внимания прессы. Весь день президент Украины отвечает на вопросы, в том числе касающиеся своего предшественника Петра Порошенко.
Так, по словам Зеленского, конфетный магнат не может смириться с потерей главной должности страны.
"Ошибка Порошенко в том, что он думает, что готов быть лидером другого Майдана. Он забывает, что он уже не президент. Он в это не верит", – цитирует шестого президента Незалежной "СвободнаяПресса".
Зеленский отметил, что Порошенко "немножечко подталкивает людей" к волнениям. При этом сам Владимир Александрович опасается мятежей и погромов в стране.
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