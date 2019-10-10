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Зеленский подколол Порошенко

продолжениеУкраина обрекла Крым на засуху
Глава Украины считает, что его предшественник никак не может смириться с потерей президентского кресла

В четверг, 10 октября, Владимир Зеленский оказался в центре внимания прессы. Весь день президент Украины отвечает на вопросы, в том числе касающиеся своего предшественника Петра Порошенко.  

Так, по словам Зеленского, конфетный магнат не может смириться с потерей главной должности страны. 

"Ошибка Порошенко в том, что он думает, что готов быть лидером другого Майдана. Он забывает, что он уже не президент. Он в это не верит", – цитирует шестого президента Незалежной "СвободнаяПресса"

Зеленский отметил, что Порошенко "немножечко подталкивает людей" к волнениям. При этом сам Владимир Александрович опасается мятежей и погромов в стране. 

Ксения АНДРЕЕВА
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