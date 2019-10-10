Киев назвал условие для подачи воды на полуостров

Вода с материковой Украины не будет поставляться в Россию, заявил постоянный представитель Владимира Зеленского в Автономной Республике Крым Антон Кориневич.



"Наша позиция: никакой воды до деоккупации полуострова, речи об этом быть не может", –

подчеркнул он в интервью "Крым. Реалии".

Кориневич добавил, что недавно обсуждал эту ситуацию с властями Херсона, и глава городской администрации Юрий Гусев подтвердил, что Северо-Крымский канал может использоваться только для орошения Херсонской области.

Между тем украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев и Москва не обсуждали вопроса подачи воды в Крым, и вода туда не пойдет, отмечает ТАСС.

Северо-Крымский канал был перекрыт Незалежной в 2014 году. В конце сентября 2019 г. стало известно, что предприятие "Крымский титан" обратилось к правительству России с просьбой возбудить уголовное дело в отношении украинских властей по статье "Экоцид".