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Украина обрекает Крым на засуху

Украина обрекла Крым на засуху
Фото: pixabay.com
Киев назвал условие для подачи воды на полуостров

Вода с материковой Украины не будет поставляться в Россию, заявил постоянный представитель Владимира Зеленского в Автономной Республике Крым Антон Кориневич.

"Наша позиция: никакой воды до деоккупации полуострова, речи об этом быть не может", –  

подчеркнул он в интервью "Крым. Реалии".

Кориневич добавил, что недавно обсуждал эту ситуацию с властями Херсона, и глава городской администрации Юрий Гусев подтвердил, что Северо-Крымский канал может использоваться только для орошения Херсонской области.

Между тем украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев и Москва не обсуждали вопроса подачи воды в Крым, и вода туда не пойдет, отмечает ТАСС.

Северо-Крымский канал был перекрыт Незалежной в 2014 году. В конце сентября 2019 г. стало известно, что предприятие "Крымский титан" обратилось к правительству России с просьбой возбудить уголовное дело в отношении украинских властей по статье "Экоцид".

Валентина МАЙОРОВА
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