Нибиру
- За США охотится планета смерти
- Фея с Нибиру: труп пришельца нашли в погребе у пенсионера
- Три последних дня: Нибиру устроит конец света
Вода с материковой Украины не будет поставляться в Россию, заявил постоянный представитель Владимира Зеленского в Автономной Республике Крым Антон Кориневич.
"Наша позиция: никакой воды до деоккупации полуострова, речи об этом быть не может", –
подчеркнул он в интервью "Крым. Реалии".
Кориневич добавил, что недавно обсуждал эту ситуацию с властями Херсона, и глава городской администрации Юрий Гусев подтвердил, что Северо-Крымский канал может использоваться только для орошения Херсонской области.
Между тем украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев и Москва не обсуждали вопроса подачи воды в Крым, и вода туда не пойдет, отмечает ТАСС.
Северо-Крымский канал был перекрыт Незалежной в 2014 году. В конце сентября 2019 г. стало известно, что предприятие "Крымский титан" обратилось к правительству России с просьбой возбудить уголовное дело в отношении украинских властей по статье "Экоцид".
Ксения Анатольевна использовала неверную, по версии соседей, формулировку
Бывший грузинский лидер раскрыл секрет общения пятого главы Незалежной с журналистами