Лидер Незалежной запутался в вопросе, кто должен урегулировать ситуацию в регионе, и огласил новый путь

Власти Украины разработают некий иной план по разрешению конфликта в Донбассе, если на переговорах в "нормандском формате" не удастся договориться по воплощению "формулы Штайнмайера". Об этом заявил президент Владимир Зеленский на сегодняшнем пресс-марафоне.

При этом, от кого он ждет действий в вопросе урегулирования внутриукраинского кризиса и кто первым должен выполнять пункты "формулы", из его ответа понять крайне сложно.

"Если в целом мы не сможем найти диалог, которого действительно не было. Если мы не сможем в "нормандском формате", я это почувствую, просто как человек... Я это открыто скажу в "нормандском формате". И если я почувствую, что мы действительно все готовы, потому что мы хотим, кто-то хочет в "нормандском формате", а кто-то готов может. Если я почувствую, что все готовы что-то делать для того, чтобы прекратить войну – мы будем это делать и будем говорить о формате вывода войск и все такое, идти по этому сценарию", – цитирует телеканал "112" главу государства.

Пан Зеленский отметил, что Киев начнет искать другие решения урегулирования конфликта в случае, если на переговорах не будет согласия сторон, если он "почувствует, что мы не сможем никак контролировать ни выборы, ни нашу границу никоим образом, ...мы больше никогда в ближайшее время при всей этой власти не будем идти по этому плану, а будем искать другой вариант".

Ранее сегодня бывший комик поведал журналистам, что для жителей Донбасса у него есть два плана – "А" и "Б". По одному Незалежная возвращает территории со всеми жаждущими быть в единой стране украинскими гражданами, по другому – всех этих граждан он забирает на Украину, сообщает телеканал "360°".



В четверг, 10 октября, уже во второй раз подряд из-за украинской стороны сорвался отвод войск в поселках Золотое и Петровское, который является одним из пунктов "формулы Штайнмайера" и служит стартом для возможной встречи глав "нормандской четверки". Помощник президента России Юрий Ушаков напомнил Киеву, что разведение воюющих сил – одна из договоренностей, согласованных на предыдущих нормандских саммитах в Париже и Берлине в 2015 и 2016 годах. Он назвал вчерашний срыв из-за непрекращающихся обстрелов на линии разграничения "надуманным предлогом" украинской стороны, пишет ТАСС.

