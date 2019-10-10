Президент Незалежной заявил, что придется принимать много гуманитарных компромиссов

Владимир Зеленский, который дал длинную пресс-конференцию украинским журналистам, сообщил, что в законе об особом статусе Донбасса не может идти речь об автономности региона.

Глава Украины добавил, что при разговоре о законе, касающемся Донбасса, возникнут многие гуманитарные вопросы. Например, по словам лидера украинцев, жители этого региона захотят утвердить руский язык в качестве регионального.

"Самое главное говорить, что мы не можем делать, а не то, что мы можем. Я думаю, что много гуманитарных компромиссов, о которых мы можем говорить", – цитируют Зеленского РИА Новости.

Президент Украины добавил, что обсуждать закон стоит после того, как появится его текст.

Во время своей пресс-конференции, как напоминает телеканал "360", Зеленский отметил, что не хочет решать вопрос с Донбассом военным путем.