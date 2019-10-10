Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Украина объявила о победе над российскими паспортами в Германии

Киев отменил зраду из-за российских паспортов для Донбасса
Фото ИТАР-ТАСС/ Александр Рюмин
продолжениеЗеленского напугали российские войска в Белоруссии
Берлин обещал Киеву отсеивать неправильных украинцев на границе

Германия дала наказ своим консульствам не признавать российские паспорта, выданные жителям Донбасса. Об этом радостно сообщил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в четверг, 10 октября.

"Зрада отменяется: руководство МИД Германии лично сообщило мне об указании всем консульствам не признавать российские паспорта, выданные украинцам на оккупированном Донбассе", – написал он в своем Twitter.

В комментариях пользователи вполне резонно задались вопросом: как Берлин намерен соблюдать базовые демократические права человека (орфография и пунктуация сохранены оригиналов):

"а венгерские паспорта,выданные жителям Закарпатья,они тоже не признают? мне думается МЗС Германии вас просто надурило", "3 момента: – лично знаю человека, который уже получил шенген – как они собираются различать паспорта РФ и делить людей на сорта – как они собираются действовать когда начнутся массовые обращения в ЕСПЧ по поводу нарушения ФРГ ключевого права человека получать любое гражданство", "существовавшие ранее ограничения для жителей Крыма, получивших паспорт РФ позже апреля 2014г были отменены судами многих стран ЕС как содержащие дискриминацию по месту проживания или политическим убеждениям, а также противоречащие праву на свободу передвижения".

Напомним, ранее ура-патриотов Незалежной взбесил факт проникновения в страны Евросоюза жителей неподконтрольных Киеву территорий с документами граждан РФ.

Теперь остается загадкой: каким методом немецкие консульства намерены вычислять уроженцев Донбасса по российским загранпаспортам.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Украинцы взбесились после слов Собчак о войне в Донбассе

Ксения Анатольевна использовала неверную, по версии соседей, формулировку

Путин ответил WADA по обвинениям в допинге

Россия стремится оставить в прошлом черные страницы в отечественном спорте

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей