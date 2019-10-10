Берлин обещал Киеву отсеивать неправильных украинцев на границе

Германия дала наказ своим консульствам не признавать российские паспорта, выданные жителям Донбасса. Об этом радостно сообщил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в четверг, 10 октября.

"Зрада отменяется: руководство МИД Германии лично сообщило мне об указании всем консульствам не признавать российские паспорта, выданные украинцам на оккупированном Донбассе", – написал он в своем Twitter.

Зрада скасовується: керівництво МЗС Німеччини особисто повідомило мене про вказівку всім🇩🇪консульствам НЕ ВИЗНАВАТИ російські паспорти, видані українцям на окупованому Донбасі. Danke für die Solidarität @AuswaertigesAmt pic.twitter.com/O9nGehILss — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 10 октября 2019 г.

В комментариях пользователи вполне резонно задались вопросом: как Берлин намерен соблюдать базовые демократические права человека (орфография и пунктуация сохранены оригиналов):

"а венгерские паспорта,выданные жителям Закарпатья,они тоже не признают? мне думается МЗС Германии вас просто надурило", "3 момента: – лично знаю человека, который уже получил шенген – как они собираются различать паспорта РФ и делить людей на сорта – как они собираются действовать когда начнутся массовые обращения в ЕСПЧ по поводу нарушения ФРГ ключевого права человека получать любое гражданство", "существовавшие ранее ограничения для жителей Крыма, получивших паспорт РФ позже апреля 2014г были отменены судами многих стран ЕС как содержащие дискриминацию по месту проживания или политическим убеждениям, а также противоречащие праву на свободу передвижения".

Напомним, ранее ура-патриотов Незалежной взбесил факт проникновения в страны Евросоюза жителей неподконтрольных Киеву территорий с документами граждан РФ.

Теперь остается загадкой: каким методом немецкие консульства намерены вычислять уроженцев Донбасса по российским загранпаспортам.

