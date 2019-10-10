Лидер Незалежной в данном вопросе надеется на западного соседа

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что в Белоруссии не появятся российские военные "корпуса". Об этом он заявил в ходе сегодняшней большой пресс-конференции.

"У нас сейчас отношения [с Белоруссией] не только геополитические. Мы очень боимся,... что там будут российские корпуса", – цитирует ТАСС украинского лидера.

Он добавил, что белорусский руководитель заверил его, что подобного не случится.

"Президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что на территории Белоруссии - только белорусские военные", – подчеркнул пан Зеленский.

Telegram-канал "Sputnik Беларусь" несколько расстроил главу Незалежной, исправив его неосведомленность страшным фактом о наличии в Республике российских военных объектов.

"РЛС "Волга", которая отслеживает пуски ракет на дальности в 5 тыс. км. Узел связи ВМФ РФ в Вилейке, с его помощью обеспечивается связь с атомными подлодками в Атлантике и Индийском океане", – говорится в Сети.

Канал напоминает, что вопрос об их дальнейшей судьбе Минск и Москва должны решить до июня 2020 года.

"Может, Лукашенко уже что-то обещал на перспективу?" – констатирует автор.