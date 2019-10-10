Власти Незалежной констатировали высокий уровень миграции населения

За прошедшие девять месяцев из страны выехало полтора миллиона человек. Об этом сообщил министр без портфеля в кабмине Украины Дмитрий Дубилет.

"Делюсь небольшой порцией информации, которую мы смогли достать из баз данных по пересечению границы. С начала года количество украинцев, выехавших и не вернувшихся более 21 дня, составляет 1,5 млн человек", - написал министр в своем Telegram-канале.

Он отметил, что одним из приоритетов правительства является изменение негативного социально-демографического тренда в стране. Также Дубилет подчеркнул, что статистических данных в нужном виде на текущий момент не имеется, посему кабмин совместно с погранслужбой работает над цифрами по пересечению границы и с Минюстом – по рождаемости и смертности.

"Это данные предварительные. На них и на других массивах я рассчитываю построить публичные дашборды, чтобы общество могло, в том числе по ним, оценивать работу власти в долгосрочной перспективе", – резюмировал министр.

Украинцы после "революции гидности" в 2014 г. массово стали выезжать на заработки за границу из-за падающей экономики. Как пишет телеканал "112" со ссылкой на анализ ООН, население Незалежной до 2030 г. может уменьшиться до 40,88 млн, в 2040-м эти цифры достигнут 38 млн и в 2050 – 35,22 млн, что составляет 19,9% от нынешнего населения (44,8 млн). В 2100-ом на Украине может остаться 24,4 млн. Необходимо уточнить, что в эти данные ооновцы зачем-то включили крымчан.

В марте 2019-го один из оппозиционных политиков Нестор Шуфрич заявил, что за последние годы страну покинули около 10 млн граждан.

