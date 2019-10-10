Порошенко высмеял пресс-марафон Зеленского

Бывший президент Украины прокомментирвоал действия нынешнего главы государства

Украинский экс-президент Петр Порошенко считает, что на своей первой пресс-конференции Владимир Зеленский слишком много времени посвятил обсуждению предшественников.

В эфире телеканала "Прямой" Порошенко подчеркнул, что на это ушла треть всего времени общения президента с массами. Бывший глава Незалежной напомнил Зеленскому анекдот о трех конвертах для нового руководителя: на первом – надпись "Вали все на предшественников", на втором – "Бери ответственность на себя". О третьем конверте Петр Алексеевич скромно умолчал и посоветовал Владимиру Александровичу открыть уже второй конверт.

Во время пресс-марафона Зеленский действительно несколько раз упомянул Порошенко. Нынешний украинский лидер считает, что его предшественник хочет организовать новый "майдан", отмечает "МИР 24". Зеленский также добавил, что Порошенко ответит за все совершенное им на посту, но подчеркнул, что не станет влиять на расследование уголовных дел против бывшего президента.