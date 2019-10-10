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Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев раскритиковал слишком раннюю подачу отопления украинским потребителям, поскольку на улице стоит жаркая по меркам осени погода.
В своей публикации в Facebook он приложил скриншот с метеопрогнозом в ряде городов Украины, согласно которому в Киеве ожидалось +17°C, в Николаеве – +19°C, в Одессе и Кировограде (ныне декоммунизирован в Кропивницкий) – +21°C, во Львове - +15°C.
Во представленных населенных пунктах отопительный сезон уже стартовал.
"Вопрос – как быстро поймут потребители, что весь этот "банкет" будет за их счет? Каждый дополнительный день работы батареи при плюс 17 за окном является банальным вытягиванием средств из их карманов", – возвестил пан Коболев.
Меж тем, в комментариях главе "Нафтогаза" заметили, что он не совсем прав: "Вот только вы обращаете внимание на максимальную температуру, которая держится от силы пару часов. Посмотрите в другой столбик там где ночная температура".
На прошлой неделе министр развития общин и территорий Украины Алена Бабак сообщила, что отопительный сезон в стране по факту начнется после того, как в течение трех суток подряд средняя температура опускается ниже восьми градусов по Цельсию.
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