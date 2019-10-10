Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Глава "Нафтогаза" возмутился ранней подачей тепла в дома украинцев

Глава
Фото: www.globallookpress.com
В госкомпании пояснили жителям страны, как за их счет нагреют руки местные власти

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев раскритиковал слишком раннюю подачу отопления украинским потребителям, поскольку на улице стоит жаркая по меркам осени погода.

В своей публикации в Facebook он приложил скриншот с метеопрогнозом в ряде городов Украины, согласно которому в Киеве ожидалось +17°C, в Николаеве – +19°C, в Одессе и Кировограде (ныне декоммунизирован в Кропивницкий) – +21°C, во Львове - +15°C.

Во представленных населенных пунктах отопительный сезон уже стартовал.

"Вопрос – как быстро поймут потребители, что весь этот "банкет" будет за их счет? Каждый дополнительный день работы батареи при плюс 17 за окном является банальным вытягиванием средств из их карманов", – возвестил пан Коболев.

Меж тем, в комментариях главе "Нафтогаза" заметили, что он не совсем прав: "Вот только вы обращаете внимание на максимальную температуру, которая держится от силы пару часов. Посмотрите в другой столбик там где ночная температура".

На прошлой неделе министр развития общин и территорий Украины Алена Бабак сообщила, что отопительный сезон в стране по факту начнется после того, как в течение трех суток подряд средняя температура опускается ниже восьми градусов по Цельсию.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Украинцы взбесились после слов Собчак о войне в Донбассе

Ксения Анатольевна использовала неверную, по версии соседей, формулировку

Путин ответил WADA по обвинениям в допинге

Россия стремится оставить в прошлом черные страницы в отечественном спорте

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей