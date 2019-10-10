В госкомпании пояснили жителям страны, как за их счет нагреют руки местные власти

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев раскритиковал слишком раннюю подачу отопления украинским потребителям, поскольку на улице стоит жаркая по меркам осени погода.

В своей публикации в Facebook он приложил скриншот с метеопрогнозом в ряде городов Украины, согласно которому в Киеве ожидалось +17°C, в Николаеве – +19°C, в Одессе и Кировограде (ныне декоммунизирован в Кропивницкий) – +21°C, во Львове - +15°C.

Во представленных населенных пунктах отопительный сезон уже стартовал.

"Вопрос – как быстро поймут потребители, что весь этот "банкет" будет за их счет? Каждый дополнительный день работы батареи при плюс 17 за окном является банальным вытягиванием средств из их карманов", – возвестил пан Коболев.

Меж тем, в комментариях главе "Нафтогаза" заметили, что он не совсем прав: "Вот только вы обращаете внимание на максимальную температуру, которая держится от силы пару часов. Посмотрите в другой столбик там где ночная температура".



На прошлой неделе министр развития общин и территорий Украины Алена Бабак сообщила, что отопительный сезон в стране по факту начнется после того, как в течение трех суток подряд средняя температура опускается ниже восьми градусов по Цельсию.