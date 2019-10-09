ВСУ и ДНР предъявили ультиматум

Сторонам дали два дня

Украина продолжает вести переговоры с ДНР и ЛНР по поводу разведения сил и создания так называемых "серых зон". Как сообщает телеграм-канал Inside Donetsk, ссылаясь на источники в ОБСЕ, на это выделили еще два дня. Если разведение сил и средств так и не состоится, процесс можно будет считать сорванным.

Ранее переговоры постоянно сопровождались сообщениями об обстрелах и провокациях. А в ДНР уверяют, что ВСУ так и не запустили зеленую сигнальную ракету в знак начала отвода сил.