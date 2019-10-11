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Посла США на Украине уволили из-за Байдена

Посла США на Украине уволили за строптивость
Мари Йованович. Фото: www.globallookpress.com
В Белом доме не стали терпеть отказ подчиняться командам Трампа

Бывший посол США в Киеве Мари Йованович была отправлена в отставку после того, как она высказала недовольство распоряжениями из Вашингтона. Ей не понравилось, что личный адвокат президента Дональда Трампа Руди Джулиани попросил ее напомнить киевскому руководству о расследовании по делу Хантера Байдена – сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.

По словам Йованович, она отказалась исполнять эти "личные" поручения и заявила, что Вашингтон может направить Киеву запрос по официальным каналам или Джулиани сам может позвонить в администрацию президента Украины, передает Associated Press.

Йованович была отозвана с Украины после 3 лет службы послом. Однако противники Трампа увидели в увольнении дипломата месть приближенных американского президента. В пятницу, 11 октября, Йованович должна явиться в Палату представителей и дать показания, которые необходимы для процедуры импичмента президента. 

Джо Байден считается основным соперником Трампа на грядущих в 2020 г. выборах. Ранее его сына заподозрили в незаконном обогащении в период его работы в украинской энергетической компании.

Николай ВИКТОРОВ
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